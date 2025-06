British Business - 12 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

Le Times

- La Haute Cour du Royaume-Uni a ordonné à assureurs, dont AIG AIG.N , Lloyd's et Chubb CB.BN , de payer à AerCap

AER.N plus d'un milliard de dollars pour les avions bloqués en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, marquant ainsi une victoire juridique majeure dans le cadre de la couverture de l'assurance contre les risques de guerre.

- L'offre de KKR KKR.N et Stonepeak de 1,7 milliard de livres (2,31 milliards de dollars) pour Assura AGRP.L , propriétaire du NHS, a été recommandée par le conseil d'administration au détriment d'une offre de fusion plus élevée mais plus risquée de Primary Health Properties PHP.L , citant une plus grande certitude financière et un meilleur potentiel d'investissement malgré les préoccupations des actionnaires concernant l'évaluation et le calendrier.

The Guardian

- L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) enquête sur le projet de fusion de Evri avec la branche britannique de commerce électronique de DHL DHLn.DE afin de déterminer si l'opération, qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises britanniques de livraison de colis, pourrait réduire de manière significative la concurrence sur le marché de la livraison.

- Le gouvernement britannique a réorienté 2,5 milliards de livres des 8,3 milliards de livres initialement promis à Great British Energy vers un organisme nucléaire distinct pour les petits réacteurs modulaires, réduisant de fait le budget de GB Energy et suscitant des tensions internes sur l'avenir de l'investissement dans les énergies propres.

The Telegraph

- WPP WPP.L , le plus grand groupe publicitaire du Royaume-Uni, a perdu son contrat mondial de médias de 1,3 milliard de livres avec Mars au profit de son rival français Publicis PUBP.PA , marquant un revers majeur dans un contexte de pertes de clients, de changements de direction et de pression concurrentielle croissante de la part des géants de la technologie et de la perturbation induite par l'IA.

- Le géant pétrolier public des Émirats arabes unis Adnoc explore une offre potentielle pour les actifs de gaz naturel liquéfié de BP BP.L , dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale par le biais de sa nouvelle unité XRG, au milieu des plans de vente d'actifs de BP et de la pression continue des investisseurs activistes pour stimuler la performance.

Sky News

- Le Royaume-Uni et l'UE ont conclu un accord post-Brexit sur Gibraltar, introduisant des contrôles frontaliers conjoints à l'aéroport par des fonctionnaires espagnols et gibraltariens tout en préservant la souveraineté britannique, dans le but de faciliter les mouvements transfrontaliers et de réinitialiser les relations plus larges entre le Royaume-Uni et l'UE.

- Le ministre britannique des affaires Jonathan Reynolds a soulevé la question de la rachat de British Steel par le gouvernement avec le ministre chinois du commerce, dans un contexte de tensions avec le propriétaire chinois Jingye Group, qui cherche à récupérer ses investissements après que l'entreprise basée à Scunthorpe a été saisie en avril pour empêcher la fermeture de fours et des pertes d'emplois.

(1 $ = 0,7367 livre)