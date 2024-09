Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: va présenter des données à l'ESMO en Espagne information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 13:15









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé la présentation de près de 60 résumés d'études parrainées par l'entreprise, d'études parrainées par des chercheurs et de collaborations provenant de l'ensemble de son portefeuille et de son pipeline d'oncologie lors du congrès 2024 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra du 13 au 17 septembre à Barcelone, en Espagne.



' Les données que nous allons présentées à l'ESMO cette année mettent en évidence l'impact durable de BMS en oncologie et offrent un aperçu de nos actifs de nouvelle génération en phase précoce ', a déclaré Samit Hirawat, M.D., vice-président exécutif, directeur médical et responsable du développement chez Bristol Myers Squibb.



Cette conférence fera l'objet d'une présentation des données de l'essai randomisé de phase 2 RELATIVITY-104 de preuve de concept explorant l'association du nivolumab, du relatlimab (1:1) et de la chimiothérapie comme traitement de première intention du CPNPC de stade IV ou récidivant.



Le groupe va présenter les données de suivi de dix ans de l'étude CheckMate -067 qui ont montré un bénéfice continu et durable en termes de survie à long terme de Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) chez les patients atteints d'un mélanome avancé ou métastatique.



Il va également présenter les résultats de plusieurs essais cliniques de phase précoce qui renforcent la diversité du portefeuille d'oncologie de BMS, y compris de nouvelles combinaisons et modalités, dans un large éventail de tumeurs solides.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 48,71 USD NYSE -2,17%