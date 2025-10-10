 Aller au contenu principal
Bristol Myers Squibb s'offre Orbital Therapeutics
information fournie par AOF 10/10/2025 à 14:29

(AOF) - Orbital Therapeutics et Bristol Myers Squibb et ont signé un accord définitif portant sur l’acquisition du premier par le second. Pour cette opération, BMS versera 1,5 milliard de dollars en numéraire à la clôture de l’acquisition de sa cible. D’ici là, les deux entreprises continueront d’opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.

Orbital Therapeutics est une société de biotechnologie pionnière d'une nouvelle génération de médicaments à base d'ARN qui reprogramment le système immunitaire in vivo, permettant ainsi des traitements offrant la précision, le contrôle et la flexibilité nécessaires.

