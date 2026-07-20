Bristol Myers Squibb étend son partenariat avec NVIDIA pour intégrer l'IA à sa R&D

Bristol Myers Squibb annonce qu'il va étendre son infrastructure de calcul en déployant un NVIDIA DGX SuperPOD équipé de systèmes DGX Vera Rubin NVL72, se dotant ainsi de l'infrastructure NVIDIA détenue individuellement la plus puissante et la plus économe en énergie dans les sciences de la vie.

Selon le laboratoire pharmaceutique, l'architecture Vera Rubin offrira jusqu'à dix fois plus de performances par mégawatt que son prédécesseur, permettant d'exécuter des charges de travail d'IA plus importantes et plus sophistiquées, sans augmentation proportionnelle de la consommation d'énergie.

Les systèmes NVIDIA DGX Vera Rubin NVL72 permettront d'étendre ses modèles d'IA propriétaires, de raccourcir les délais de découverte et de faire progresser sa vision d'une intelligence hybride collaborative, dans laquelle les scientifiques spécialisés en IA travaillent aux côtés des chercheurs pour développer des médicaments de premier ordre.

Cet investissement s'appuie sur près de trois ans de collaboration avec NVIDIA, entamée lorsque le groupe pharmaceutique a déployé pour la première fois une infrastructure NVIDIA DGX SuperPOD afin de soutenir ses activités de recherche et développement, et marque une nouvelle étape dans l'extension de cette base technologique.

"L'investissement de BMS dans la recherche alimentée par l'IA a déjà commencé à transformer la manière dont l'entreprise découvre et développe de nouveaux médicaments, et ces premiers résultats couvrent plusieurs domaines de la découverte de médicaments", souligne Bristol Myers Squibb.

"Par exemple, les agents d'IA qui automatisent l'identification et la validation des cibles permettent aux scientifiques de BMS d'économiser plusieurs semaines de travail manuel, leur laissant davantage de temps pour se concentrer sur les tests d'hypothèses et les décisions scientifiques à plus forte valeur ajoutée", poursuit le laboratoire.