Bristol-Myers Squibb et Sanofi font l'objet d'une plainte du procureur général du Texas

(AOF) - Le procureur général du Texas a déposé une plainte contre Bristol-Myers Squibb et Sanofi pour ne pas avoir divulgué que leur médicament Plavix ne fonctionnait pas efficacement chez certains patients. Ce traitement est conçu pour prévenir les crises cardiaques, les AVC et les caillots sanguins en empêchant les plaquettes du sang de s’agglutiner. Il a été découvert et développé par Sanofi, qui s'est ensuite associé à Bristol-Myers Squibb pour finaliser son développement clinique et sa commercialisation mondiale à partir de 1998.

Toujours selon le procureur général du Texas, les entreprises n'ont pas averti les patients/consommateurs et leurs médecins prescripteurs que Plavix avait une efficacité réduite, voire nulle, pour de nombreux patients, notamment les patients noirs, d'Asie de l'Est et des îles du Pacifique.