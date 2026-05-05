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Bristol Myers Squibb en léger repli malgré l'avis positif de DZ Bank
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 17:21

Bristol Myers Squibb cède un peu de terrain à New York (-0,48%, à 57,11 dollars) malgré l'avis positif de DZ Bank.

Dans une note, la banque allemande a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre du laboratoire britannique, et a légèrement relevé sa cible de cours de 67 à 68 dollars.

Au premier trimestre, les analystes estiment que les "produits de croissance" ont compensé le déclin des "produits établis". Les premiers ont connu une hausse de 12%, tandis que les seconds ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 6%. Au total, les revenus trimestriels ont augmenté de 3%, à 11,5 milliards de dollars, dépassant le consensus Bloomberg (10,9 milliards de dollars).

DZ Bank note également que les coûts de fabrication ont grimpé de 13%, à 3,4 milliards de dollars, en raison du mix produit, tandis que le taux d'imposition a augmenté pour s'établir à 18,3%, contre 15,1% un an plus tôt. Enfin, le bénéfice par action ajusté a diminué de 12%, à 1,58 dollar, mais est resté supérieur aux prévisions pessimistes du marché (1,40 dollar).

Les analystes regrettent toutefois que malgré ce bon début d'année, le laboratoire américain se soit contenté de maintenir sa prévision d'un léger recul du chiffre d'affaires annuel entre 46 et 47,5 milliards d'euros.

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