Bristol Myers Squibb dévoile des données mitigées pour l'Admilparant

BMS a dévoilé des résultats préliminaires prometteurs de son essai pivot de phase 3, évaluant l'Admilparant chez les adultes atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

L'étude, menée sur plus de 52 semaines contre placebo, a évalué deux niveaux de dose (60 mg et 120 mg, deux fois par jour). A la dose de 60 mg, l'essai a atteint son critère d'évaluation principal. Le produit a démontré une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo concernant la variation absolue de la capacité vitale forcée (CVF) à la semaine 52.

A la dose de 120 mg, le traitement a ralenti le déclin de la CVF par rapport au placebo, mais sans atteindre la significativité statistique.

Sur le plan de la sécurité, le candidat-médicament a affiché un profil bien toléré aux deux doses. Les taux d'arrêt de traitement dus à des événements indésirables sont restés faibles et comparables à ceux observés sous placebo dans les deux bras de l'étude.

L'entreprise indique qu'elle va finaliser l'évaluation complète des données de l'essai afin d'engager les échanges avec les autorités réglementaires en vue de futures demandes d'homologation. Les résultats détaillés seront présentés lors d'un prochain congrès médical.