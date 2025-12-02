Bristol Myers Squibb : décision de justice défavorable

(AOF) - Selon Reuters, un juge américain du district sud de New York à Manhattan aurait rejeté la demande de Bristol Myers Squibb visant à annuler une action en justice de 6,7 milliards de dollars. Le laboratoire est accusé d’avoir lésé des actionnaires de l’ex-Celgene, une société acquise en 2019 par Bristol Myers Squibb pour environ 74 milliards de dollars, en retardant l’approbation fédérale de trois médicaments, dont le traitement contre le cancer Breyanzi.

Lors de l'acquisition, Bristol Myers Squibb a versé l'équivalent de 102,43 dollars par action Celgene et avait prévu un CVR (Contingent Value Right) qui donnait droit à un paiement supplémentaire de 9 dollars par action sous réserve de certaines conditions. Dans le cas présent, il s'agissait de l'obtention de l'autorisation de la Food & Drug Administration des Etats-Unis pour trois produits à des dates précises.

