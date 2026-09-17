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Bristol Myers Squibb confirme l'efficacité à long terme de Sotyktu
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 14:16
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Le groupe pharmaceutique américain a publié les résultats cliniques à deux ans d'une étude de phase 3 qui ont confirmé une efficacité durable et un profil de tolérance constant pour Sotyktu chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif.

Après l'homologation de Sotyktu dans cette indication plus tôt cette année, ces résultats à 104 semaines renforcent le positionnement commercial du traitement oral face aux besoins de prise en charge au long cours de cette maladie chronique.

Les données montrent une amélioration continue des réponses cliniques entre la 16? et la 52? semaine, maintenue jusqu'à la 104? semaine. Ce bénéfice s'observe tant chez les patients traités en continu par Sotyktu que chez ceux ayant basculé du placebo vers le traitement à la 16? semaine.

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