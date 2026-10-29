Bristol Myers revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, mais abaisse son bénéfice par action en raison d'une charge exceptionnelle

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* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre progresse de 7% pour atteindre 13,1 milliards de dollars

* Les analystes attendent les prochains résultats pour évaluer la croissance

(Mise à jour des cours de l'action, ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5, 9 et 10, des commentaires du directeur général au paragraphe 14, et des détails sur la suspension de l'essai clinique aux paragraphes 17 et 18)

par Deena Beasley et Sneha S K

Bristol-Myers Squibb BMY.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, invoquant les ventes soutenues de ses nouveaux médicaments, mais a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 en raison d’une charge importante liée à une acquisition.

Le laboratoire pharmaceutique américain table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 6,35 et 6,55 dollars en 2026, pour un chiffre d’affaires de 49,75 à 50,25 milliards de dollars. Ces chiffres sont à comparer à ses estimations précédentes, qui s’élevaient à 6,75 à 7,00 dollars par action et à un chiffre d’affaires de 49 à 50 milliards de dollars.

Selon les données de LSEG, les analystes de Wall Street tablaient en moyenne sur un BPA annuel de 6,49 dollars pour un chiffre d’affaires de 49,89 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 7% pour atteindre 13,1 milliards de dollars, dépassant les 12,75 milliards de dollars prévus par les analystes. Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 1,35 dollar par action, dépassant de 21 cents les attentes de Wall Street. La société a enregistré une charge de 58 cents au cours du trimestre.

“Si les résultats supérieurs aux prévisions constituent une bonne nouvelle, les mises à jour concernant le portefeuille de produits en développement restent le facteur déterminant pour les investisseurs,” a déclaré Carter Gould, analyste chez Cantor Fitzgerald.

Les nouveaux médicaments de Bristol Myers ont continué à stimuler la croissance, avec des ventes en hausse de 12% par rapport à l’année précédente, portées par la thérapie cellulaire anticancéreuse Breyanzi et le médicament contre l’anémie Reblozyl.

Les ventes d’Opdivo, un traitement par immunothérapie anticancéreuse administré par perfusion, ont reculé de 6% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 2,37 milliards de dollars, tandis que celles de Qvantig, une nouvelle version sous-cutanée du même médicament, ont plus que triplé pour atteindre 334 millions de dollars.

“Nous avons enregistré de solides performances commerciales avec les médicaments dont nous disposons aujourd’hui, et nous avons également réalisé de réels progrès concernant les prochains produits de notre pipeline,” a déclaré Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation de la société, lors d’un entretien.

Les analystes de Guggenheim se sont dits encouragés par les solides performances trimestrielles des produits de croissance de la société, tandis que les médicaments plus anciens ont continué à soutenir le flux de trésorerie.

“Les performances trimestrielles stables de BMY devraient positionner la société pour une croissance en fin de décennie, à mesure que les résultats d’essais cliniques seront publiés,” ont déclaré les analystes.

La société a indiqué que les ventes trimestrielles de ses médicaments “historiques” avaient augmenté de 1% au total, avec notamment une hausse de 25% des ventes de l’anticoagulant Eliquis, qu’elle commercialise en partenariat avec Pfizer

PFE.N .

Les investisseurs suivent de près l’extension potentielle de l’utilisation du Cobenfy au traitement de la maladie d’Alzheimer ainsi que le développement de l’anticoagulant milvexian, tous deux considérés comme des moteurs importants de la croissance future.

Bristol prévoit de disposer l’année prochaine des résultats des essais cliniques évaluant le milvexian dans le traitement de la fibrillation auriculaire et le Cobenfy dans celui de la psychose liée à la maladie d’Alzheimer.

“Nous sommes satisfaits de la dynamique dont nous bénéficions à l’approche du quatrième trimestre. Nous espérons que cela se poursuivra jusqu’en 2027. Nous avons le vent en poupe en ce qui concerne le développement en phase avancée,” a déclaré le directeur général Chris Boerner lors de la conférence téléphonique organisée par la société pour discuter des résultats.

2027: OBJECTIF DE REPRISE DES ESSAIS

Bristol collabore avec la FDA dans le but de reprendre le recrutement pour les essais cliniques de sa thérapie cellulaire expérimentale, le zolacabtagene autoleucel, dans le traitement des maladies auto-immunes début 2027, a précisé Lenkowsky.

En septembre, la société avait décidé de suspendre volontairement ces études afin d’examiner les données de sécurité, après que Novartis NOVN.S eut interrompu huit essais cliniques de sa thérapie cellulaire expérimentale à la suite du décès de trois patients.

Le directeur médical, Cristian Massacesi, a déclaré qu’un examen approfondi avait permis de déterminer que “la cause première du problème de sécurité” était liée à un réactif utilisé dans le processus de fabrication.

“Nous avons désormais apporté les ajustements nécessaires et nous travaillons avec les autorités pour relancer le programme clinique dès que possible,” a déclaré Massacesi.

La semaine dernière, Bristol a révélé le décès d’un patient participant à un essai clinique portant sur une thérapie cellulaire destinée au traitement des formes récurrentes ou progressives de sclérose en plaques.