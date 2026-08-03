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Bristol Myers recule suite à des informations faisant état de discussions en vue d'une fusion avec AstraZeneca
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 16:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

3 août - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N recule de 1,3 % à 64,49 dollars

** BMY et AstraZeneca AZN.L ont mené des discussions préliminaires au sujet d'une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier

** C'est le Financial Times qui a été le premier à relayer cette information; Reuters n'a pas pu déterminer si ces discussions se poursuivaient

** Les actions d'AZN , cotées à Londres, ont reculé de 8,4 %; il s'agit de la plus forte baisse de l'indice FTSE 100

** BMY a progressé d’environ 21 % depuis le début de l’année, tandis qu’AZN a perdu plus de 14 %

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