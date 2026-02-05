Bristol Myers prévoit une année 2026 optimiste, s'attendant à ce que la réduction du prix d'Eliquis porte ses fruits

Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 46,0 et 47,5 milliards de dollars

La baisse du prix de liste d'Eliquis l'aidera à éviter les pénalités américaines

Les bénéfices du 4e trimestre dépassent les attentes de Wall Street grâce à la force de l'Opdivo

Bristol Myers Squibb BMY.N a prévu jeudi des résultats pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, affirmant que les réductions de prix de son anticoagulant Eliquis devraient stimuler les revenus, ce qui a fait grimper les actions du fabricant de médicaments de 4 % dans les échanges avant bourse.

La société a prévu un chiffre d'affaires total pour 2026 compris entre 46,0 et 47,5 milliards de dollars, supérieur aux 44,2 milliards de dollars prévus par les analystes, selon les données de LSEG. Elle s'attend par ailleurs à ce que le chiffre d'affaires d'Eliquis augmente de 10 à 15 % cette année.

Les analystes s'attendaient à ce que les ventes de l'anticoagulant, qui ont rapporté 14,4 milliards de dollars en 2025, chutent de manière significative cette année en raison de la baisse des prix et du fait que le médicament fait partie des 10 premiers médicaments soumis aux négociations de prix de Medicare dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

Toutefois, l'entreprise a déclaré que la baisse du prix d'Eliquis devrait l'aider à éviter les pénalités imposées par le programme d'assurance maladie Medicare du gouvernement américain.

"La dynamique de prix plus large à partir de cette année pour Eliquis a vraiment été l'impulsion pour réévaluer notre stratégie de prix", a déclaré Adam Lenkowsky, directeur général de la commercialisation, lors d'une interview.

"Eliquis sera un important moteur de croissance en 2026."

Bristol Myers vend Eliquis avec son partenaire Pfizer Inc

PFE.N . Les deux sociétés ont annoncé des plans en juin pour commencer à vendre Eliquis directement aux patients américains qui paient en espèces avec un rabais de plus de 40 % et ont fait suivre cette mesure d'une réduction de prix au 1er janvier pour les patients commerciaux.

Bristol Myers a déclaré qu'il s'attend à un bénéfice ajusté entre 6,05 et 6,35 dollars par action pour 2026, ce qui est également supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 6,02 dollars.

LES BÉNÉFICES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DÉPASSENT LES ESTIMATIONS GRÂCE AUX VENTES DE L'OPDIVO

Le fabricant de médicaments a également publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street grâce à la bonne performance de l'immunothérapie anticancéreuse Opdivo.

Le fabricant américain de médicaments a enregistré un bénéfice ajusté de 1,26 $ par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,12 $. Les revenus trimestriels ont augmenté de 1 % pour atteindre 12,5 milliards de dollars, dépassant les prévisions du consensus de 12,28 milliards de dollars.

Les ventes d'Opdivo ont augmenté de 9 % pour atteindre 2,69 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,34 milliards de dollars, et la nouvelle version du médicament administrée par voie sous-cutanée a ajouté 133 millions de dollars.

M. Lenkowsky a déclaré que la force d'Opdivo au cours du trimestre provenait de la demande liée aux nouvelles indications pour le médicament contre le cancer, ainsi que d'une forte part de marché dans le traitement de première ligne du cancer du poumon.

Toujours dans l'interview, le directeur financier David Elkins a déclaré que le programme de réduction des coûts de l'entreprise avait déjà permis de réaliser 1 milliard de dollars d'économies sur un total prévu de 2 milliards de dollars. L'entreprise a déclaré avoir réduit ses dépenses en recherche et développement de nouveaux médicaments de 18 % en 2025 par rapport à l'année précédente.