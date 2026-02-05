Bristol Myers prévoit des perspectives optimistes pour 2026 et s'attend à ce que la réduction du prix d'Eliquis porte ses fruits

Le chiffre d'affaires de 2026 devrait se situer entre 46,0 et 47,5 milliards de dollars

La baisse du prix de liste d'Eliquis l'aidera à éviter les pénalités américaines

Les bénéfices du 4e trimestre dépassent les attentes de Wall Street grâce à la vigueur de l'Opdivo

Bristol Myers Squibb BMY.N a prévu jeudi des revenus et des bénéfices 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, affirmant que les réductions de prix de son anticoagulant Eliquis aideront à augmenter les revenus, et les actions du fabricant de médicaments américain ont augmenté de 2,6%.

La société a prévu un chiffre d'affaires total pour 2026 de 46,0 milliards de dollars à 47,5 milliards de dollars, supérieur aux 44,2 milliards de dollars prévus par les analystes, selon les données de LSEG, et la société s'attend à ce que le chiffre d'affaires d'Eliquis augmente de 10 % à 15 % cette année.

Les analystes s'attendaient à ce que les ventes de l'anticoagulant, qui a rapporté 14,4 milliards de dollars en 2025, chutent de manière significative cette année en raison du prix inférieur et parce que le médicament est l'un des 10 premiers médicaments soumis aux négociations de prix de Medicare dans le cadre de l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation).

Toutefois, la société a déclaré qu'un prix de liste plus bas pour Eliquis l'aidera à éviter les pénalités imposées par le programme d'assurance maladie Medicare du gouvernement américain pour les augmentations de prix qui dépassent l'inflation.

"La dynamique de prix plus large à partir de cette année pour Eliquis a vraiment été l'impulsion pour réévaluer notre stratégie de prix", a déclaré Adam Lenkowsky, directeur général de la commercialisation, lors d'une interview. "Eliquis sera un important moteur de croissance en 2026"

Bristol Myers vend le médicament avec son partenaire Pfizer

PFE.N . Les deux sociétés ont annoncé des plans en juin pour commencer à vendre Eliquis directement aux patients américains qui paient en espèces avec une réduction de plus de 40 % et ont suivi avec une réduction de prix le 1er janvier pour les patients commerciaux.

Bristol Myers a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes d'Eliquis chutent de 1,5 à 2 milliards de dollars en 2027 après que l'agent préventif de la formation de caillots sanguins ait perdu la protection de son brevet en Europe vers la fin de l'année.

Bristol Myers a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice ajusté entre 6,05 et 6,35 dollars par action pour 2026, également supérieur à l'estimation consensuelle des analystes de 6,02 dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 2,6 % à 59,14 $ dans les échanges du matin.

LES BÉNÉFICES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Le fabricant de médicaments a également publié des résultats pour le quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street grâce à la bonne performance de l'immunothérapie anticancéreuse Opdivo.

Bristol Myers a affiché un bénéfice ajusté de 1,26 $ par action, dépassant les attentes des analystes de 14 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1 % pour atteindre 12,5 milliards de dollars, dépassant les prévisions du consensus de 12,28 milliards de dollars.

Les ventes d'Opdivo ont augmenté de 9 % pour atteindre 2,69 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,34 milliards de dollars. La nouvelle version du médicament administrée par voie sous-cutanée a ajouté 133 millions de dollars.

Adam Lenkowsky a déclaré que la force d'Opdivo au cours du trimestre provenait de la demande à la suite des approbations pour le traitement de cancers supplémentaires, ainsi que de la forte part de marché en tant que traitement de première ligne du cancer du poumon.

Le directeur financier David Elkins a déclaré que le programme de réduction des coûts de la société avait déjà permis de réaliser 1 milliard de dollars d'économies sur un total prévu de 2 milliards de dollars. L'entreprise a déclaré avoir réduit ses dépenses en recherche et développement de nouveaux médicaments de 18 % en 2025 par rapport à l'année précédente.