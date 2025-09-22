Bristol Myers prévoit de lancer le médicament contre la schizophrénie Cobenfy au Royaume-Uni, en s'alignant sur le prix pratiqué aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte tout au long de l'histoire et change l'identificateur de l'histoire) par Sneha S K et Patrick Wingrove

Bristol Myers Squibb BMY.N (BMS) prévoit de lancer le médicament contre la schizophrénie Cobenfy au Royaume-Uni l'année prochaine à un prix correspondant à son prix de liste aux États-Unis, a-t-elle déclaré lundi.

Cobenfy, un nouveau type de médicament antipsychotique qui active des protéines appelées récepteurs muscariniques dans le système nerveux central, est vendu au prix catalogue de 1 850 dollars par mois aux États-Unis, soit environ 22 500 dollars par an.

L'annonce de la société fait suite à la pression croissante exercée sur les fabricants de médicaments pour qu'ils baissent leurs prix aux États-Unis. BMS a été l'un des 17 fabricants de médicaments à recevoir des lettres de la part du président américain Donald Trump en juillet, décrivant la manière dont ils devraient réduire leurs prix pour s'aligner sur ceux payés à l'étranger.

Eli Lilly LLY.N , un autre destinataire, a déclaré en août qu'il augmenterait le prix de liste au Royaume-Uni de son traitement de perte de poids Mounjaro jusqu'à 170 % pour les payeurs privés à partir de septembre.

Les fabricants de médicaments et l'administration Trump se sont rencontrés pour discuter des moyens d'augmenter les prix des médicaments à l'étranger pour compenser les réductions américaines, a rapporté Reuters en août.

Les États-Unis paient plus pour les médicaments sur ordonnance que n'importe quel autre pays, souvent près de trois fois plus que les autres pays développés.

"Nous sommes d'accord avec l'administration Trump pour dire que les autres pays doivent payer leur juste part", a déclaré Adam Lenkowsky, directeur de la commercialisation chez BMS.

Lenkowsky a déclaré que l'entreprise avait l'intention de travailler avec l'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments, le NICE, et avec le Service national de santé pour garantir l'accès au médicament, mais qu'elle se retirerait si la valeur du médicament n'était pas reflétée de manière adéquate.

Contrairement aux États-Unis, où les forces du marché déterminent les prix des médicaments, les gouvernements européens négocient généralement directement avec les entreprises pour fixer les prix de leurs systèmes de santé nationaux.

BMS a déclaré qu'elle déposerait une demande d'autorisation de mise sur le marché accélérée pour Cobenfy auprès de l'autorité de réglementation britannique avant la fin de l'année.

La société estime que la schizophrénie touche environ 1 personne sur 100 au Royaume-Uni. Ce trouble mental provoque des délires et des hallucinations persistants qui altèrent considérablement la façon dont les patients perçoivent la réalité.