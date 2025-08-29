 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bristol Myers: présente les résultats de Camzyos à l'ESC
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 15:01

(Zonebourse.com) - Bristol Myers Squibb présente les résultats de Camzyos (mavacamten) sur quatre continents au congrès 2025 de la Société européenne de cardiologie (ESC) à Madrid, en Espagne.

Les résultats de l'étude COLLIGO-HCM renforcent l'efficacité et le profil d'innocuité de Camzyos dans la réduction de l'obstruction de la voie d'éjection ventriculaire gauche (LVOT) et confirme une amélioration du fardeau des symptômes dans une population diversifiée de patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique (CMH).

L'étude COLLIGO-HCM fait partie du programme mondial de Bristol Myers Squibb, WAYFARER-HCM couvrant sept pays (États-Unis, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie et Israël) et plus de 3 000 patients.

' Ces données réelles sur l'efficacité et l'innocuité de COLLIGO-HCM s'appuient sur le programme clinique bien établi de Camzyos, qui a constamment démontré une réduction de l'obstruction et une amélioration efficace et durable des symptômes. Notre programme clinique et nos analyses d'extension à long terme s'étendent sur près de six ans combinés' a déclaré Homa Dastani, vice-présidente, Global HEOR Immunology and Cardiovascular, Bristol Myers Squibb.

