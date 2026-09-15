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Bristol Myers poursuit Amgen au sujet d'un projet de biosimilaire de l'Opdivo
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 19:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

Bristol Myers Squibb BMY.N et Ono Pharmaceutical 4528.T ont intenté une action en justice contre Amgen AMGN.O devant le tribunal fédéral du Delaware, afin de bloquer le biosimilaire proposé par Amgen aux États-Unis pour leur médicament phare d'immunothérapie anticancéreuse, l'Opdivo.

* La plainte , déposée la semaine dernière et rendue publique lundi, allègue que le biosimilaire d’Amgen enfreindrait plusieurs brevets.

* Selon un rapport de l’entreprise, Opdivo a généré plus de 5.9 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour Bristol Myers aux États-Unis l’année dernière.

* Mardi, un porte-parole d’Amgen a refusé de commenter cette plainte, invoquant le caractère en cours de la procédure judiciaire.

* Les porte-parole de Bristol Myers et d’Ono n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Les biosimilaires sont basés sur des versions existantes de médicaments biologiques et sont comparables aux versions génériques des médicaments traditionnels. Contrairement aux médicaments traditionnels, les produits biologiques complexes sont fabriqués à partir de cellules vivantes et ne peuvent pas être copiés à l'identique.

* Bristol Myers et Ono, qui ont développé conjointement l’Opdivo, affirment que le biosimilaire d’Amgen enfreindrait sept brevets américains couvrant ce médicament, et ont demandé au tribunal d’interdire la commercialisation de ce biosimilaire tant que leurs brevets resteront en vigueur.

* L’Opdivo a été autorisé aux États-Unis pour le traitement des cancers avancés ou métastatiques, notamment le mélanome, le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du rein.

* Bristol Myers et Ono ont réglé un litige en matière de brevets avec Merck en 2017 concernant Keytruda, le médicament anticancéreux phare concurrent de Merck. Dans le cadre de cet accord, Merck a accepté de verser 625 millions de dollars ainsi qu’une part des redevances générées par Keytruda jusqu’en 2023.

* Bristol-Myers a indiqué dans un rapport déposé en février auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) qu’elle prévoyait de conserver l’exclusivité du brevet sur l’Opdivo jusqu’en 2028.

L'affaire est intitulée Bristol-Myers Squibb Co. c. Amgen Inc., Tribunal fédéral de première instance du district du Delaware, n° 1:26-cv-01134.

Pour BMS et Ono: Steven Maslowski du cabinet Akin Gump Strauss Hauer & Feld

Pour Amgen: informations sur l’avocat non encore disponibles

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