Bristol Myers: organise un évènement pour récolter des fonds

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce une nouvelle édition de 'Coast 2 Coast 4 Cancer', un événement cycliste visant à recueillir des fonds pour la V Foundation for Cancer Research.



Cette année, les employés de Bristol Myers Squibb parcourront 3 000 miles, de l'Oregon au New Jersey, avec un objectif de collecte de 1 million de dollars.



Depuis sa création en 2014, l'événement a permis de récolter plus de 12,7 millions de dollars pour la recherche sur le cancer en Amérique du Nord.





