Bristol Myers obtient un statut de 'Breakthrough Therapy' en cancérologie du poumon
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 14:21
Iza-bren est un anticorps conjugué bispécifique (ADC) ciblant à la fois EGFR et HER3, associé à un inhibiteur de topoisomérase 1. Il est développé par Biokin en Chine et codéveloppé à l'international par SystImmune et Bristol Myers Squibb.
La décision de la FDA repose sur des données issues de trois essais cliniques en cours, menés en Chine, aux États-Unis, en Europe et au Japon, qui suggèrent une efficacité accrue et un profil de sécurité gérable après échec des thérapies standards.
Le Dr Jonathan Cheng, directeur médical de SystImmune, souligne que cette désignation confirme 'le potentiel d'iza-bren pour améliorer les résultats cliniques des patients atteints de NSCLC avec mutations EGFR'.
