 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,50
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bristol Myers obtient des résultats positifs pour Sotyktu dans le psoriasis articulaire et le lupus
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 12:20






Bristol Myers Squibb (BMS) annonce des données à 52 semaines d'une étude de phase 3 confirmant l'efficacité et la tolérance de Sotyktu (deucravacitinib) chez les patients atteints d'arthrite psoriasique active n'ayant pas reçu de traitement biologique.

Les résultats montrent un maintien des réponses cliniques (63% à la semaine 52 contre 54% à la semaine 16) et une inhibition de la progression des lésions articulaires, sans nouveau signal de sécurité.

En parallèle, les analyses intégrées des études PAISLEY-SLE et PAISLEY LTE indiquent une efficacité durable et une tolérance constante de Sotyktu jusqu'à quatre ans chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique modéré à sévère.

Dennis Grasela, vice-président du programme mondial Immunologie et Cardiovasculaire, précise que ces données renforcent la confiance de BMS dans Sotyktu et soutiennent les discussions en cours avec les autorités de santé pour une extension d'indication.











Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
43,840 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Cancer de la prostate: GSK passe un accord avec la société française Syndivia
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.10.2025 13:53 

    Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite

  • Photomontage réalisé le 30 juin 2025 du Premier ministre canadien Mark Carney et du président américain Donald Trump ( AFP / Dave Chan )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:48 

    Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, en juin 2024, à Pyongyang ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )
    Activité militaire, économie, diplomatie : comment Russie et Corée du nord resserrent les rangs
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 13:46 

    La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.10.2025 13:46 

    (Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank