Bristol Myers obtient des résultats positifs pour Sotyktu dans le psoriasis articulaire et le lupus
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 12:20
Bristol Myers Squibb (BMS) annonce des données à 52 semaines d'une étude de phase 3 confirmant l'efficacité et la tolérance de Sotyktu (deucravacitinib) chez les patients atteints d'arthrite psoriasique active n'ayant pas reçu de traitement biologique.
Les résultats montrent un maintien des réponses cliniques (63% à la semaine 52 contre 54% à la semaine 16) et une inhibition de la progression des lésions articulaires, sans nouveau signal de sécurité.
En parallèle, les analyses intégrées des études PAISLEY-SLE et PAISLEY LTE indiquent une efficacité durable et une tolérance constante de Sotyktu jusqu'à quatre ans chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique modéré à sévère.
Dennis Grasela, vice-président du programme mondial Immunologie et Cardiovasculaire, précise que ces données renforcent la confiance de BMS dans Sotyktu et soutiennent les discussions en cours avec les autorités de santé pour une extension d'indication.
Valeurs associées
|43,840 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite
-
Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite
-
La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer