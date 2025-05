Bristol Myers: nouveau chef pour le service juridique information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de la nomination de Cari Gallman au poste de vice-présidente exécutive, avocate générale et directrice des politiques, avec effet immédiat. Elle succède à Sandra Leung, qui prend sa retraite après 33 ans au sein du groupe.



Ayant occupé des postes de direction chez Bristol Myers Squibb pendant 10 ans, plus récemment en tant que vice-présidente exécutive, affaires générales, Cari Gallman dirigera désormais le service juridique du laboratoire pharmaceutique.



Ce service comprend notamment la propriété intellectuelle, le droit commercial et réglementaire, les litiges, la conformité et l'éthique, ainsi que les politiques et les affaires gouvernementales mondiales et américaines.





