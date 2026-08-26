Bristol Myers met fin à son accord portant sur un médicament contre les cancers du sang conclu avec le fabricant de thérapies cellulaires Cellares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les licenciements au paragraphe 8) par Kamal Choudhury

Bristol Myers Squibb BMY.N a mis fin à son partenariat avec la start-up de thérapie cellulaire Cellares, qui visait à développer la production de son traitement personnalisé contre les cancers du sang, a déclaré mardi un porte-parole de la société à Reuters.

Bristol Myers a estimé que la plateforme de fabrication de thérapies cellulaires de Cellares, Cell Shuttle, ne répondait pas aux exigences nécessaires à la production à l'échelle commerciale de son traitement CAR-T, Breyanzi, a précisé le porte-parole.

Cellares conteste vivement cette affirmation, a déclaré la société à Reuters. La plateforme Cell Shuttle a déjà permis de fabriquer un produit de thérapie cellulaire conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans le cadre d’un programme clinique réglementé par la FDA, a-t-elle précisé.

Les traitements CAR-T personnalisés ont révolutionné la prise en charge de certains patients atteints de cancers du sang, mais leur production reste complexe et coûteuse.

Breyanzi, dont la première autorisation de mise sur le marché a été délivrée par la FDA américaine en 2021, est utilisé pour traiter les lymphomes et d’autres cancers du sang. Il a généré 1,36 milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2025.

Endpoints News a été le premier à annoncer cette nouvelle mardi.

CELLARES VA SUPPRIMER 100 EMPLOIS

Fabian Gerlinghaus, directeur général de Cellares, avait annoncé la perte d’un “important client pharmaceutique” dans un message publié sur LinkedIn ce week-end, ajoutant que cela obligerait l’entreprise à “redimensionner” ses effectifs.

La start-up licenciera environ 100 employés de son site de South San Francisco le 20 octobre, selon un avis déposé auprès du California Employment Development Department le 21 août. Elle accordera aux salariés concernés un préavis d’au moins 60 jours ainsi que l’intégralité de leur salaire et de leurs avantages sociaux jusqu’au 20 octobre.

L'avis ne fait pas mention d'indemnités de licenciement.

Cellares n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ces licenciements.

Les deux sociétés avaient signé en 2024 un accord d’une valeur maximale de 380 millions de dollars , en vertu duquel Bristol Myers se réservait des capacités de production aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon pour les thérapies CAR-T.

La décision de Bristol Myers ne concerne que le Breyanzi et son procédé de fabrication approuvé.

Les thérapies CAR-T consistent à prélever les cellules immunitaires d’un patient, à les reprogrammer en laboratoire pour lutter contre le cancer, puis à les réinjecter dans l’organisme.