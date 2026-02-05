Bristol Myers grimpe en flèche après avoir annoncé des bénéfices en hausse pour 2026

5 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Bristol Myers Squibb BMY.N augmentent de 3,5 % à 59,56 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté entre 6,05 $ et 6,35 $ par action, au-dessus de l'estimation des analystes de 6,02 $ - données LSEG

** BMY annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,26 $/action contre une estimation de 1,12 $/action par les analystes

** Les revenus trimestriels de 12,5 milliards de dollars dépassent les attentes des analystes qui tablaient sur 12,28 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2,5 % au cours des 12 derniers mois