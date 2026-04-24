Bristol Myers et Pfizer vont commercialiser un anticoagulant à succès via la pharmacie en ligne de Mark Cuban

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Bristol-Myers Squibb BMY.N et Pfizer

PFE.N ont annoncé vendredi qu'ils commenceraient à commercialiser leur anticoagulant développé conjointement via la pharmacie en ligne de l'entrepreneur milliardaire Mark Cuban à compter du 27 avril.

* Les patients munis d'une ordonnance paieront 345 dollars pour un traitement de 30 jours de ce médicament phare commercialisé sous le nom d'Eliquis sur CostPlusDrugs.com.

* Ce lancement s'inscrit dans la volonté des laboratoires pharmaceutiques d'élargir les options d'achat direct pour les patients payant de leur poche, après avoir déployé en 2025 un programme distinct de vente directe aux patients pour l'Eliquis via Eliquis 360 Support.

* Eliquis est l'un des anticoagulants oraux les plus prescrits aux États-Unis et l'une des plus grandes marques de médicaments à rejoindre la plateforme Cost Plus Drugs, ont déclaré les sociétés.

* Ce médicament est utilisé pour aider à réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins chez certains patients atteints de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque, et pour traiter les caillots sanguins dans les jambes et les poumons.

* Fondée en 2022, Cost Plus Drugs est une pharmacie en ligne qui permet aux patients d'acheter des médicaments directement à des prix clairement affichés et de se faire livrer à domicile grâce à un modèle conçu pour réduire les coûts supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement.