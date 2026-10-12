 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bristol Myers en hausse grâce aux résultats positifs d'essais cliniques portant sur des médicaments contre le cancer et les maladies pulmonaires
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N progresse de 3,7% à 61,32 dollars avant l'ouverture du marché

** Une dose plus faible du médicament expérimental a atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie grave entraînant une cicatrisation des poumons

** Le laboratoire pharmaceutique indique qu’une dose de 60 mg de son médicament admilparant, prise deux fois par jour, a montré un bénéfice statistiquement significatif par rapport au placebo en termes de préservation de la fonction pulmonaire

** Par ailleurs, son traitement radiopharmaceutique expérimental , a considérablement ralenti la progression de la maladie chez des patients atteints de tumeurs gastro-intestinales et pancréatiques rares et avancées, dont la maladie avait progressé après un traitement antérieur

** Ce traitement, baptisé RYZ101, fait partie des thérapies suivies de près qui agissent comme un "boulet de canon" pour détruire les cellules cancéreuses en acheminant des particules radioactives vers les tissus tumoraux ou les cellules associées à la tumeur

** À la clôture d’hier, BMY affichait une hausse de 9,6% depuis le début de l’année — contre une progression de 10,3% pour l’indice S&P 500 Health Care .SPXHC

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
59,784 USD NYSE +1,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,78 +20,08%
CAC 40
7 827,83 +0,31%
Pétrole Brent
106,88 +2,64%
HAFFNER ENERGY
0,821 +6,90%
TOTALENERGIES
79,32 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank