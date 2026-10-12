Bristol Myers en hausse grâce aux résultats positifs d'essais cliniques portant sur des médicaments contre le cancer et les maladies pulmonaires

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12 octobre - ** L'action Bristol Myers Squibb BMY.N progresse de 3,7% à 61,32 dollars avant l'ouverture du marché

** Une dose plus faible du médicament expérimental a atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie grave entraînant une cicatrisation des poumons

** Le laboratoire pharmaceutique indique qu’une dose de 60 mg de son médicament admilparant, prise deux fois par jour, a montré un bénéfice statistiquement significatif par rapport au placebo en termes de préservation de la fonction pulmonaire

** Par ailleurs, son traitement radiopharmaceutique expérimental , a considérablement ralenti la progression de la maladie chez des patients atteints de tumeurs gastro-intestinales et pancréatiques rares et avancées, dont la maladie avait progressé après un traitement antérieur

** Ce traitement, baptisé RYZ101, fait partie des thérapies suivies de près qui agissent comme un "boulet de canon" pour détruire les cellules cancéreuses en acheminant des particules radioactives vers les tissus tumoraux ou les cellules associées à la tumeur

** À la clôture d’hier, BMY affichait une hausse de 9,6% depuis le début de l’année — contre une progression de 10,3% pour l’indice S&P 500 Health Care .SPXHC