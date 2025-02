Bristol Myers: données de phase 3 positives dans le CPNPC information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb fait part de données positives de l'étude de phase 3 CheckMate-816, qui a évalué son Opdivo avec une chimiothérapie en tant que traitement néoadjuvant pour les adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable.



Selon l'analyse finale, les résultats ont montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale, un critère d'évaluation secondaire clé, par rapport à la chimiothérapie néoadjuvante seule.



Ces résultats s'ajoutent aux critères d'évaluation principaux précédemment rapportés, à savoir la survie sans événement et la réponse pathologique complète, qui ont également atteint une signification statistique. Aucun nouveau signal d'innocuité n'a été observé.





