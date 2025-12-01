 Aller au contenu principal
Bristol Myers doit faire face à une action en justice de 6,7 milliards de dollars concernant un médicament anticancéreux retardé, selon un juge américain
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a rejeté lundi la demande de Bristol Myers Squibb BMY.N de rejeter un procès de 6,7 milliards de dollars selon lequel il aurait trompé les actionnaires de l'ancienne Celgene en retardant l'approbation fédérale de trois médicaments, dont le traitement contre le cancer Breyanzi, dans les délais impartis.

Tout en rejetant certaines plaintes, le juge du district de Manhattan, Jesse Furman, a déclaré que le plaignant, la banque UMB, pouvait poursuivre certaines plaintes au nom des actionnaires, notamment pour rupture de contrat.

