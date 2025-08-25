 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bristol Myers: des présentations prévues au congrès de l'ESC
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 13:25

(Zonebourse.com) - Bristol Myers Squibb indique que de nouvelles données cliniques et réelles de son portefeuille cardiovasculaire seront présentées lors du congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), qui se tiendra du 29 août au 1er septembre à Madrid.

Une présentation orale montrera les résultats concrets de Camzyos comme traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive (oHCM) symptomatique, selon COLLIGO-HCM, une étude observationnelle mondiale reflétant diverses populations de patients.

Une autre présentation orale mettra en lumière l'efficacité et l'innocuité de Camzyos en monothérapie dans le traitement des patients atteints d'oHCM, basée sur une analyse groupée de quatre études de phase 3.

Enfin, est prévue une présentation orale de dernière minute mettant en évidence les principaux résultats d'ODYSSEY-HCM, essai de phase 3 mené dans la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive de classe II-III de la NYHA symptomatique.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
47,895 USD NYSE -1,06%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

