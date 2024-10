Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: de nouvelles données dans la schizophrénie information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données de recherche clinique et HEOR (HEOR) de son portefeuille de neuropsychiatrie évaluant COBENFY™ (xanoméline et chlorure de trospium) dans la schizophrénie chez l'adulte seront présentées au Psych Congress 2024, qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre à Boston, dans le Massachusetts.



Alors que nous continuons à renforcer notre portefeuille de neuropsychiatrie, nous restons déterminés à développer et à offrir des options différenciées aux patients.



Les recherches qui seront présentées lors de la réunion continuent de démontrer que COBENFY est une option de traitement différenciée pour les adultes atteints de schizophrénie.



' S'appuyant sur l'élan de la récente approbation de COBENFY par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes, nous sommes heureux de partager au Psych Congress des données supplémentaires du programme d'essais cliniques EMERGENT qui mettent en évidence le profil clinique différencié de COBENFY, y compris l'efficacité, l'innocuité et les résultats rapportés par les patients des adultes atteints de schizophrénie qui ont participé à nos essais cliniques à long terme. ', a déclaré Alyssa Johnsen, MD, PhD, vice-présidente principale et responsable du développement clinique, Immunologie, cardiovasculaire et neurosciences, Bristol Myers Squibb.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 51,92 USD NYSE -1,90%