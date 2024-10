Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bristol Myers: BPA ajusté en baisse de 10% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Bristol Myers publie un chiffre d'affaires de 11,89 milliards de dollars au 3e trimestre, en hausse de 8% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, la société enregistre bénéfice net ajusté de 3,7 milliards de dollars (vs 4,1 milliards de dollars un an plus tôt) laissant apparaître un BPA ajusté de 1,8$, en baisse de 10%.



' Nous avons réalisé des avancées importantes au troisième trimestre avec l'approbation historique de Cobenfy aux États-Unis pour la schizophrénie, une dynamique de ventes continue, une génération de flux de trésorerie solide et des réalisations clés dans notre pipeline, ' souligne Christopher Boerner, directeur général de Bristol Myers Squibb.



'Nous nous concentrons sur la fin de l'année avec une exécution solide alors que nous mettons en oeuvre notre portefeuille de croissance, que nous privilégions les opportunités à forte croissance et que nous continuons à offrir des résultats transformationnels pour les patients', a-t-il ajouté.



Dans ce contexte, Bristol Myers rehausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 à environ +5 % (+6 % en ajustant pour les devises) avec une fourchette du BPA non-GAAP de 0,75 à 0,95 dollar (vs de 0,6 à 0,9$ précédemment).





