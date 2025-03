Bristol Myers: a reçu une approbation de l'UE information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 12:36









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb a annoncé que la Commission européenne (CE) a accordé l'approbation à Breyanzi® (lisocabtagene maraleucel ; liso-cel) pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome folliculaire (FL) récidivant ou réfractaire après deux lignes ou plus de traitement systémique.



La décision est basée sur les résultats de l'étude mondiale de phase 2 TRANSCEND FL, le plus grand essai clinique à ce jour pour évaluer une thérapie cellulaire CAR-T chez des patients atteints d'un lymphome non hodgkinien indolent (LNH) en rechute ou réfractaire.



Breyanzi a démontré un bénéfice clinique durable, avec 75,7 % des patients toujours en réponse à 18 mois, et un profil d'innocuité cohérent sans aucun nouveau signal d'innocuité observé.



' Cette approbation supplémentaire pour Breyanzi en Floride représente une étape cruciale dans notre mission de tenir la promesse transformationnelle de la thérapie cellulaire pour un plus grand nombre de patients à travers l'Europe ', a déclaré Emma Charles, vice-présidente principale, région Europe, Bristol Myers Squibb.



' Les nouveaux traitements de la FL, comme Breyanzi, ont montré des résultats percutants dans les essais cliniques, avec la possibilité de fournir des résultats durables dans le cadre des soins de routine' rajoute Emma Charles.





