Brinker tombe à son plus bas niveau depuis 11 mois, les prévisions de recettes étant inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Brinker International EAT.N , propriétaire de Chili's, glissent de 5,8 % à 118,10 $, atteignant leur niveau le plus bas depuis novembre de l'année dernière, après que les prévisions de revenus annuels de la société aient été inférieures aux estimations

** EAT a maintenu ses prévisions de revenus pour l'exercice 2026 entre 5,60 et 5,70 milliards de dollars, soit moins que les 5,72 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de LSEG

** La société prévoit également un bénéfice par action ajusté de 9,90 à 10,50 dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation de 10,39 dollars de LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 1,93 $ au 1er trimestre, supérieur aux prévisions, aidé par des ventes importantes dans ce que le directeur général Kevin Hochman a qualifié de "macro-environnement difficile"

** Onze des 21 analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, et 10 l'estiment "conservée"; leur estimation médiane est de 164 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution des séances, le titre a baissé de 10,93 % depuis le début de l'année