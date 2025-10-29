 Aller au contenu principal
Brinker tombe à son plus bas niveau depuis 11 mois, les prévisions de recettes étant inférieures aux estimations
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de Brinker International EAT.N , propriétaire de Chili's, glissent de 5,8 % à 118,10 $, atteignant leur niveau le plus bas depuis novembre de l'année dernière, après que les prévisions de revenus annuels de la société aient été inférieures aux estimations

** EAT a maintenu ses prévisions de revenus pour l'exercice 2026 entre 5,60 et 5,70 milliards de dollars, soit moins que les 5,72 milliards de dollars attendus par les analystes, selon les données de LSEG

** La société prévoit également un bénéfice par action ajusté de 9,90 à 10,50 dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation de 10,39 dollars de LSEG

** La société affiche un BPA ajusté de 1,93 $ au 1er trimestre, supérieur aux prévisions, aidé par des ventes importantes dans ce que le directeur général Kevin Hochman a qualifié de "macro-environnement difficile"

** Onze des 21 analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, et 10 l'estiment "conservée"; leur estimation médiane est de 164 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution des séances, le titre a baissé de 10,93 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRINKER INTL
120,240 USD NYSE -3,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

