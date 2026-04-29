Brinker International en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** Le titre de Brinker International EAT.N , exploitant de la chaîne Chili's Grill & Bar, progresse de 13,4 % à 146,40 $
** La société affiche un BPA ajusté de 2,90 $ au troisième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 2,87 $, selon les données compilées par LSEG
** La société relève ses prévisions de BPA non-GAAP pour l'exercice 2026 de 10,45 $ - 10,85 $ à 10,60 $ - 10,85 $; le point médian de la nouvelle fourchette est supérieur aux attentes des analystes, qui s'établissaient à 10,70 $, selon les données de LSEG
** Le chiffre d'affaires de Chili's a augmenté grâce à la hausse des prix des menus
** 19 des 24 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, cinq la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 187 $ - données LSEG
** En tenant compte de l'évolution de la séance, EAT affiche une hausse de 2,1 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer