Brinker International en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Le titre de Brinker International EAT.N , exploitant de la chaîne Chili's Grill & Bar, progresse de 13,4 % à 146,40 $

** La société affiche un BPA ajusté de 2,90 $ au troisième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 2,87 $, selon les données compilées par LSEG

** La société relève ses prévisions de BPA non-GAAP pour l'exercice 2026 de 10,45 $ - 10,85 $ à 10,60 $ - 10,85 $; le point médian de la nouvelle fourchette est supérieur aux attentes des analystes, qui s'établissaient à 10,70 $, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de Chili's a augmenté grâce à la hausse des prix des menus

** 19 des 24 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, cinq la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 187 $ - données LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, EAT affiche une hausse de 2,1 % depuis le début de l'année