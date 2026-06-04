BrightSpring Health recule alors que KKR et la direction cèdent des titres dans le cadre d'une offre secondaire de 881 millions de dollars

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4 juin - ** L'action de BrightSpring Health Services BTSG.O a reculé de 3,9% avant l'ouverture jeudi, à 58,50 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 881 millions de dollars. ** Le prestataire de soins à domicile et de soins palliatifs a annoncé mercredi soir que certains actionnaires, dont une filiale de KKR KKR.N et des membres de la direction, avaient vendu 15 millions d'actions à 58,75 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 3,5% par rapport au dernier cours de l'action mercredi

** De plus, BTSG rachètera simultanément environ 1,03 million d'actions de l'offre

** Goldman Sachs est le seul teneur de livre de l'offre

** BTSG, dont le siège est à Louisville, dans le Kentucky, compte environ 193,9 millions d'actions en circulation ** En mars, la société de rachat KKR et le directeur général Jon Rousseau ont cédé des actions lors d'une offre secondaire au prix de 41,15 $

** Depuis le début de l'année jusqu'à mercredi, l'action BTSG a progressé d'environ 63%

** Les 16 analystes sont tous optimistes sur le titre, dont 6 avec une recommandation « achat fort »; objectif de cours médian de 63 $, selon les données de LSEG