Brighthouse clôture en hausse après l'annonce selon laquelle Sixth Street envisagerait de relancer son offre

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22 septembre - ** L'action de l'assureur vie Brighthouse Financial ( BHF.O ) a clôturé en hausse de 4%, à 51,90 dollars

** Sixth Street envisage de relancer son offre, jugée peu probable, visant à acquérir BHF, rapporte Bloomberg News , citant des sources proches du dossier

** Talcott Financial Group, un assureur soutenu par Sixth Street, a adressé le mois dernier une lettre confidentielle à BHF réaffirmant son offre de rachat du fournisseur d’assurances et de rentes si l’accord actuel venait à échouer, ajoute l’article

** Aquarian Capital s'est engagé l'année dernière à racheter Brighthouse dans le cadre d'une opération de 4,1 milliards de dollars, qui n'a pas encore été finalisée et fait toujours l'objet d'un examen réglementaire

** À la clôture d’hier, BHF affichait une baisse de 19,9% depuis le début de l’année