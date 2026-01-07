Bright Minds Biosciences chute après le lancement d'une offre d'actions de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier -

** Les actions cotées en bourse de Bright Minds Biosciences

DRUG.O ont baissé de 11,8 % à 82,25 $ après l'annonce d'une nouvelle offre de souscription

** La société canadienne de biotechnologie a lancé mardi une offre de 100 millions de dollars () composée d'actions et de bons de souscription d'actions préfinancés

** Les actions de DRUG ont bondi de 55 % mardi avant de clôturer en hausse de 16,5 % à 93,21 $ après que la société ait annoncé en début de journée () les résultats positifs de l'essai de phase 2 pour le BMB-101 chez les patients épileptiques

** TD Cowen, qui a une note d'achat sur les actions, a déclaré dans une note de recherche: "Dans l'ensemble, les données ont dépassé la barre fixée par la société et nous pensons même que la barre d'efficacité plus élevée fixée par les investisseurs selon nos récentes conversations"

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les futurs essais cliniques de ses médicaments candidats, notamment pour les crises d'absence, les épilepsies développementales et encéphalopathiques (DEE), et le syndrome de Prader-Willi, entre autres utilisations

** Avec ~7,8 millions d'actions en circulation, la société avait une capitalisation boursière d'environ 700 millions de dollars mardi ** Les actions cotées aux Etats-Unis ont plus que triplé au cours des six derniers mois

** Les 6 analystes sont optimistes sur les actions; leur estimation médiane est de 142 $, selon les données de LSEG