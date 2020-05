Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BRIEF-Sanofi: La FDA Approuve Dupixent (dupilumab) Reuters • 26/05/2020 à 19:01









26 mai (Reuters) - SANOFI SA SASY.PA : * LA FDA APPROUVE DUPIXENT® (DUPILUMAB), PREMIER MÉDICAMENT BIOLOGIQUE POUR LE TRAITEMENT DE LA DERMATITE ATOPIQUE MODÉRÉE À SÉVÈRE DE L'ENFANT ÂGÉ DE 6 À 11 ANS Source text for Eikon: ID:nGNX6JyzS6 Further company coverage: SASY.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.30%