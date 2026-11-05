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Bridger renforce ses trois moteurs de développement : partenaires commerciaux, réseau international et technologie, avec des droits collectés en hausse de près de 67 %
information fournie par Boursorama CP 05/11/2026 à 08:30

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Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) annonce que les droits collectés par Bridger, sa société de gestion de droits d’auteur, pour le compte des ayants droit ont progressé de près de 67 % sur les dix premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025, contre +56 % au premier semestre.

Après avoir consacré la première partie de 2026 à construire son réseau international de sociétés de gestion collective, Bridger s’appuie désormais sur cette base pour développer son activité, en avançant simultanément sur trois fronts : l’acquisition d’artistes, avec de nouveaux partenaires commerciaux, la couverture internationale, avec trois nouveaux accords, et la capacité technologique, avec la migration de toute son infrastructure sur la technologie de Winamp, effective ce jour.

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