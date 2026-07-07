Bridger poursuit l'extension de sa couverture mondiale avec de nouveaux accords de gestion des droits

Les nouveaux accords conclus en Italie, au Portugal, en Slovénie et en Inde renforcent la collecte de nouvelles catégories de droits, tandis que les premiers revenus issus des accords annoncés ces derniers mois commencent à être perçus.



Winamp Group, société mère de Winamp, annonce une nouvelle étape dans le développement de Bridger, sa plateforme de gestion des droits d'auteur. Après plusieurs vagues d'accords annoncées depuis le mois de mars, Bridger poursuit l'extension de sa couverture internationale avec la signature de nouveaux partenariats en Italie, au Portugal, en Slovénie et en Inde.



Les nouveaux accords conclus avec SIAE (Italie), SPA (Portugal), SAZAS (Slovénie) et IPRS (The Indian Performing Right Society Limited) renforcent cette stratégie. En Europe, ils étendent la collecte de ces nouvelles catégories de droits sur plusieurs marchés clés. En Inde, l'accord avec IPRS complète la couverture de Bridger sur les droits mécaniques et les droits d'exécution publique, tant online qu'offline.



Les premiers revenus issus des accords unilatéraux conclus au cours des derniers mois commencent désormais à être perçus, illustrant la capacité de Bridger à transformer l'élargissement progressif de sa couverture des droits en nouvelles sources de revenus pour les créateurs. Ces premiers résultats confirment la pertinence de la stratégie engagée par Bridger et renforcent sa proposition de valeur au sein de l'écosystème Winamp for Creators.