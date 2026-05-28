Bridger ouvre de nouvelles opportunités de revenus pour les artistes grâce à l’élargissement de sa couverture mondiale

De nouveaux accords renforcent la couverture mondiale de Bridger et ouvrent de nouvelles opportunités de revenus pour les artistes.



Winamp Group, société mère de Winamp, annonce une nouvelle série d’accords stratégiques pour Bridger, sa plateforme de gestion de droits d’auteur, renforçant davantage sa couverture mondiale des droits musicaux.



Les nouveaux partenariats conclus avec la SABAM (Belgique), la STIM (Suède), la TEOSTO (Finlande), la SOZA (Slovaquie), la MSG (Turquie) et la SADAIC (Argentine) étendent la couverture de Bridger en Europe et en Amérique latine, offrant aux artistes et ayants droit un accès à de nouvelles sources de revenus sur des marchés musicaux clés.



Dans une industrie musicale où les droits restent fragmentés entre de multiples territoires et sociétés de gestion collective, la couverture constitue un facteur essentiel de création de valeur. En développant continuellement son réseau international, Bridger permet aux artistes d’accéder à davantage d’opportunités de revenus à travers le monde tout en simplifiant la gestion de leurs droits.



Avec des accords couvrant désormais l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, Bridger continue de renforcer sa position parmi les plateformes mondiales de gestion de droits. L’élargissement de son réseau renforce également la proposition de valeur de Winamp for Creators en offrant aux artistes davantage d’opportunités de monétisation au sein d’un écosystème unique.