 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus de 50°C sous la verrière: une école fermée l'après-midi dans les Landes
information fournie par AFP 28/05/2026 à 15:58

Des élèves quittent à la mi-journée l'école de l'Isle-Verte le 28 mai 2026 à Soustons, dans les Landes, fermée pour l'après-midi pour les préserver d'une chaleur extrême ( AFP / Philippe LOPEZ )

Des élèves quittent à la mi-journée l'école de l'Isle-Verte le 28 mai 2026 à Soustons, dans les Landes, fermée pour l'après-midi pour les préserver d'une chaleur extrême ( AFP / Philippe LOPEZ )

Une école élémentaire de Soustons (Landes) ferme ses portes jeudi et vendredi après-midi pour préserver les enfants d'une chaleur extrême, après que la canicule y a fait monter la température à 53°C en début de semaine.

Mardi, la température dépassait les 30°C à l'extérieur de l'école élémentaire de l'Isle-Verte mais les thermomètres sont montés beaucoup plus haut dans les couloirs, selon Florian Deygas, premier adjoint au maire chargé de l'Éducation.

"Il y a même eu un malaise et des vomissements", ajoute l'élu, présent jeudi matin à l'ouverture de l'établissement, en pointant la longue verrière qui traverse tout le bâtiment, responsable de la montée en flèche du mercure. Les fenêtres de cette école conçue en 1984, qui accueille aujourd'hui environ 350 élèves de six à 11 ans, sont en outre "isolées avec du simple vitrage".

Jeudi et vendredi, alors que des températures élevées sont encore attendues dans ce département placé en vigilance jaune par Météo-France, l'école fermera ses portes à midi sur décision de la municipalité, qui donne accès gratuitement à la piscine municipale aux familles concernées.

Photo prise le 28 mai 2026 de la verrière de l'école l'Isle-Verte de Soustons, dans les Landes, sous laquelle la température est montée à 53°C en début de semaine ( AFP / Philippe LOPEZ )

Photo prise le 28 mai 2026 de la verrière de l'école l'Isle-Verte de Soustons, dans les Landes, sous laquelle la température est montée à 53°C en début de semaine ( AFP / Philippe LOPEZ )

En attendant que des travaux de réhabilitation du groupe scolaire soient effectués, sujet qui a été au cœur de la campagne des élections municipales dans cette commune littorale de plus de 8.000 habitants, "il va falloir tenir au moins deux ans", estime l'adjoint.

Camille, 39 ans, venue déposer l'une de ses filles jeudi matin à l'école, salue cette mesure prise "pour ne pas laisser les enfants dans cette chaleur" mais se demande "pourquoi les investissements n'ont pas été faits avant".

La nouvelle équipe municipale, installée en mars, a commencé à installer des brumisateurs sous le préau. "On a été surpris par cette vague de chaleur mais l'idée c'est de continuer à mettre des brumisateurs, de faire classe en extérieur, de trouver des solutions", avance Florian Deygas.

"C'est une situation qui dure depuis des années, on a proposé plein de choses sans être entendu", déplore Émeline Hick, présidente de l'association des parents d'élèves, qui se félicite d'avoir "renoué un dialogue" avec les élus. Et réclame l'installation de climatiseurs dans les salles de classe.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank