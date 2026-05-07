Bridger accélère son expansion mondiale avec de nouveaux accords stratégiques

Winamp Group annonce une nouvelle vague d’accords stratégiques pour Bridger, sa plateforme de gestion des droits musicaux, avec plusieurs organismes de gestion collective internationaux, dont SOCAN (Canada), EAU (Estonie), AKKA/LAA (Lettonie), OSA (République tchèque), EMRA et MusicNation (Émirats arabes unis), ainsi que CAPASSO (Afrique du Sud).
Ces nouveaux partenariats renforcent la couverture internationale de Bridger en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et s’inscrivent dans la continuité des précédents accords annoncés ces dernières semaines.
Winamp Group poursuit ainsi le déploiement de l’infrastructure mondiale de gestion des droits de Bridger, avec l’objectif de proposer une solution internationale intégrée destinée aux créateurs et ayants droit.
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