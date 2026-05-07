La Russie dit avoir repoussé des attaques ukrainiennes visant Moscou, en alerte pour les cérémonies du 9-Mai

Sécurité renforcée à l'approche du Jour de la Victoire à Moscou
La Russie a annoncé jeudi la destruction de 32 drones qui se dirigeaient vers Moscou où la sécurité a été considérablement renforcée de crainte de bombardements ukrainiens lors des cérémonies du 9-Mai, "Jour de la Victoire" qui marque pour l'ex-Union soviétique la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945.
Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanine, a écrit sur Telegram que la défense anti-aérienne de la capitale, qui est dotée notamment de missiles sol-air Pantsir, repoussait depuis jeudi matin des attaques ukrainiennes.
Le ministère russe de la Défense a menacé en début de semaine de riposter par de lourds bombardements sur Kyiv à toute attaque le jour du défilé moscovite, dont le format a été réduit pour des raisons de sécurité.
Il a précisé notamment que les soldats de toutes les armes défileraient sans "matériel militaire" mais avec un survol aérien de la place Rouge.
Le Kremlin a confirmé jeudi que des mesures particulières avaient été décidées pour garantir la sécurité du président russe Vladimir Poutine, qui assistera samedi à la parade.
Les menaces pesant sur le défilé du 9-Mai "ne seront pas minimisées", a renchéri le ministère russe des Affaires étrangères par la voix de sa porte-parole Maria Zakharova. Les déclarations en ce sens du président ukrainien Volodimir Zelensky participent d'"une intention de mener une attaque terroriste", a-t-elle déclaré.
Le gouverneur de l'oblast de Perm, dans l'Oural, à environ 1.600 kilomètres de la frontière ukrainienne, a déclaré jeudi qu'un site industriel avait été visé par une attaque de drones ukrainienne.
La frappe n'a pas fait de victime - mort ou blessé, a dit Dmitry Makhonine.
Le commandant de la force de drones ukrainienne a précisé par la suite sur l'application Telegram que le site visé était une raffinerie appartenant à Loukoïl.
(Bureaux de Moscou et Kyiv, version française Sophie Louet)
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