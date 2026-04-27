Bridgepoint s'engage à racheter à Carlyle la majeure partie de la société allemande de sécurité des identités iC Consult

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anousha Sakoui et Christoph Steitz

Bridgepoint BPTB.L a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la société allemande iC Consult auprès de Carlyle CG.O , une opération qui renforcela présence de la société d'investissement britannique dans le secteur des services de cybersécurité. L'opération valorise la société allemande spécialisée dans la sécurité des identités entre 400 et 450 millions d'euros (soit entre 470 et 528 millions de dollars), a déclaré une source proche du dossier, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère confidentiel des informations.

* iC Consult, qui emploie plus de 850 personnes en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, a vu son activité européenne croître d'environ un cinquième chaque année entre 2020 et 2025, a déclaré Bridgepoint dans un communiqué lundi, ajoutant que la société avait également étendu sa présence aux États-Unis.

* Carlyle, qui a pris une participation dans iC Consult en 2021, se retirera entièrement de sa position, a déclaré Bridgepoint, sans divulguer la taille de la participation ni le prix d'achat.

* La société allemande, dirigée par son fondateur Juergen Biermann, aide les entreprises et les organisations à gérer les droits d'accès numériques. Christoph Brackmann, associé chez Bridgepoint, la qualifie d'“entreprise hors du commun opérant au cœur d'un marché structurellement attractif et en forte croissance”.

* Cette transaction, qui devrait être finalisée au troisième trimestre, renforce la position de Bridgepoint dans le domaine de la sécurité informatique, après ses précédentes prises de participation dans les sociétés de cybersécurité Infinigate et DataExpert.

* Sous la participation majoritaire de Bridgepoint, iC Consult va accélérer son expansion internationale, investir dans des services d'intelligence artificielle (IA) et rechercher des opérations ciblées pour développer ses activités, a indiqué la société.

* Le marché européen de la gestion des identités et des accès (IAM), évalué à 2,5 milliards d'euros, devrait croître de plus de 10 % par an, sous l'effet de l'augmentation des cybermenaces, de l'IA et des exigences réglementaires, a déclaré Bridgepoint.

* Bridgepoint a procédé ce mois-ci à la première clôture de son dernier fonds phare, Bridgepoint Europe VIII, obtenant des engagements d'investisseurs de plus de 6 milliards d'euros, soit environ 80 % de son objectif, a indiqué la source.

(1 $ = 0,8515 euro)