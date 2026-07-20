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Bridgepoint profite de propos favorables de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 10:53

Bridgepoint gagne 2% à 329 pence à Londres, sur fond de commentaires favorables de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 360 à 430 pence, saluant la publication des résultats semestriels du gestionnaire d'actifs alternatifs, diffusée vendredi dernier.

"Les résultats du 1er semestre 2026 sont ressortis bien au-dessus des attentes du consensus", souligne la banque allemande, qui met à jour ses prévisions afin de refléter ces résultats, ainsi que les objectifs récemment révisés par la société britannique et l'acquisition de KARE.

De ce fait, Deutsche Bank relève ses estimations de BPA ajusté pour Bridgepoint à 30,4 pence pour cette année, 29,5 pence pour 2027 et 34,7 pence pour 2028, soit des hausses respectives de 25%, 2% et 15% par rapport à ses hypothèses précédentes. En outre, il estime le titre "significativement sous-valorisé".

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