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BridgeBio en hausse après l'octroi par la FDA d'un examen prioritaire pour un médicament contre le nanisme
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 14:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique BridgeBio Pharma ( BBIO.O ) progresse de 2,5% à 67,80 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA américaine a accordé un examen prioritaire à sa demande d'autorisation de mise sur le marché de l'infigratinib, un médicament expérimental administré par voie orale destiné aux enfants atteints d'achondroplasie, la forme la plus courante de nanisme

** La FDA fixe au 4 février 2027 la date cible pour rendre sa décision

** La demande s’appuie sur une étude de phase avancée qui a atteint ses objectifs principaux et ses principaux objectifs secondaires; les enfants traités par l’infigratinib ont grandi, après ajustement, de 1,74 cm par an de plus que ceux ayant reçu un placebo

** Le médicament a également amélioré l’envergure des bras ainsi que les proportions corporelles chez les enfants de moins de huit ans; aucun effet indésirable grave lié au médicament ni aucun arrêt du traitement pour cause d’effets indésirables n’ont été signalés

** BridgeBio prévoit de déposer une demande d’autorisation en Europe au quatrième trimestre 2026

** À la clôture d’hier, l’action BBIO affichait une baisse de 13,5% depuis le début de l’année

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BRIDGEBIO PHARMA
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