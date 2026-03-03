Brian Evanko, membre de la direction de Cigna, succède à David Cordani, directeur général sortant

(Ajout de détails sur Cordani dans les paragraphes 4-5)

Cigna Group CI.N a déclaré mardi qu'il avait nommé Brian Evanko, un cadre de longue date, pour succéder au directeur général David Cordani, qui doit prendre sa retraite le 1er juillet.

Brian Evanko, 49 ans, est président et directeur de l'exploitation de l'assureur santé, et a supervisé son portefeuille à travers le segment d'assurance Cigna Healthcare et l'unité de services de santé Evernorth.

"Brian est un leader exceptionnel et la personne idéale pour guider le groupe Cigna vers son prochain chapitre", a déclaré David Cordani, qui deviendra président exécutif du conseil d'administration après la transition.

David Cordani, 60 ans, a rejoint Cigna en 1991 et a occupé plusieurs postes de direction. Il était directeur général du groupe depuis 2009.

Sous sa direction, l'entreprise a acheté le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Express Scripts en 2018 pour 54 milliards de dollars.

L'assureur santé a également réaffirmé sa prévision pour l'ensemble de l'année 2026 d'un résultat d'exploitation consolidé ajusté d'au moins 30,25 dollars par action.

Ses actions étaient en baisse marginale dans les échanges de pré-marché.