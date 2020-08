Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres vise un accord avec l'UE en septembre, dit Frost Reuters • 13/08/2020 à 12:56









LONDRES, 13 août (Reuters) - Les autorités de Londres estiment pouvoir conclure en septembre un accord avec l'Union européenne sur les modalités du Brexit, a déclaré jeudi David Frost, le chef de file des négociateurs britanniques, avant une nouvelle série de discussions avec son homologue de l'UE, Michel Barnier. "Comme nous ne cessons de le dire, nous ne recherchons pas un accord spécial ou unique. Nous voulons un texte centré sur un accord de libre-échange comme ceux que l'UE a conclus avec d'autres pays amis, comme le Canada", a-t-il déclaré sur Twitter. "La souveraineté du Royaume-Uni, sur nos lois, nos tribunaux ou nos zones de pêche n'est bien sûr pas négociable et nous n'accepterons rien qui la compromette, tout comme nous ne cherchons en rien à menacer l'intégrité du marché unique de l'UE", ajoute-t-il. (Estelle Shirbon, version française Marc Angrand)

