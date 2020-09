Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Londres propose de se concentrer sur les volets les plus simples Reuters • 01/09/2020 à 15:06









LONDRES, 1er septembre (Reuters) - La Grande-Bretagne souhaite régler les volets les plus simples de ses futures relations avec l'Union européenne afin de relancer les négociations, a déclaré mardi le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. "L'UE continue d'insister sur le fait que nous devons nous mettre d'accord sur des points difficiles des négociations, tels que les aides aux Etats membres, avant d'aborder les travaux nécessaires dans les autres domaines, notamment les textes juridiques. Nous préférerions régler d'abord les questions les plus simples afin de donner un élan aux négociations parce que le temps presse pour les deux parties", a-t-il déclaré. Les discussions censées aboutir avant la fin de l'année sont pour le moment au point mort et les deux parties s'accusent mutuellement de vouloir leur échec. Selon le négociateur européen Michel Barnier, un accord doit être conclu avant la fin octobre pour pouvoir entrer en vigueur le 31 décembre. (William James et Elizabeth Piper, version française Jean-Philippe Lefief)

