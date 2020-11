Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brexit-Les prochains jours seront décisifs, dit Von der Leyen Reuters • 25/11/2020 à 16:21









(Actualisé avec déclarations de Boris Johnson et Le Drian) BRUXELLES, 25 novembre (Reuters) - L'Union européenne ne peut garantir qu'il y aura un accord commercial avec la Grande-Bretagne à la fin de la période de transition du Brexit et les prochains jours seront décisifs, a déclaré mercredi la présidente de la Commission. "Les prochains jours seront décisifs. L'Union européenne est bien préparée pour un scénario de 'no deal'", a déclaré Ursula von der Leyen au Parlement européen. "Avec très peu de temps devant nous, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour parvenir à un accord. Nous sommes prêts à être créatifs", a-t-elle ajouté. La pêche et les règles d'une concurrence équitable sont les principaux obstacles à la conclusion d'un accord qui doit régir les relations commerciales entre Londres et Bruxelles à l'issue de la période de transition fixée au 31 décembre, qui a suivi la rupture formelle entre le Royaume-Uni et l'UE. S'exprimant devant le Parlement, le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la période de transition ne serait pas prolongée. Il a ajouté que l'Union européenne devrait se rendre à l'évidence que la Grande-Bretagne doit contrôler l'accès à ses eaux si les deux camps veulent progresser dans les négociations. Devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a accusé le gouvernement britannique de ralentir sciemment les négociations en portant la discussion sur des sujets secondaires. "L'issue est incertaine, l'ouverture britannique reste insuffisante sur les sujets les plus sensibles", a déclaré Jean-Yves Le Drian, répétant que la France ne laisserait pas le calendrier prendre le pas sur le contenu de l'accord et que la pêche ne serait pas une variable d'ajustement. Appelant les Britanniques à renoncer aux postures tactiques, le ministre français des Affaires étrangères a réaffirmé qu'il valait parfois mieux une absence d'accord qu'un mauvais accord. (Marine Strauss et Robin Emmott; avec John Irish à Paris, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

