Brexit-Le vice-Premier ministre irlandais dit garder espoir

DUBLIN, 11 décembre (Reuters) - Le vice-Premier ministre irlandais Leo Varadkar a dit vendredi qu'il ne serait pas étonné que les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se poursuivent encore pendant quelques jours et finissent par aboutir au tout dernier moment. Londres et Bruxelles se sont donnés jusqu'à dimanche pour trouver un accord sur leurs futures relations commerciales, faute de quoi les Britanniques perdraient à partir du 1er janvier leur libre accès au marché unique de l'UE. "Je ne serais pas étonné que cela traîne pendant quelques jours et que l'accord ne soit conclu qu'à la dernière minute", a pourtant dit Varadkar. "Il arrive très souvent que ces accords soient conclus au dernier moment parce que chacun veut s'assurer qu'il s'agit du meilleur accord possible et qu'il ne reste rien d'autre sur la table", a souligné Varadkar, longtemps en première ligne dans les négociations avec Londres (il a dirigé le gouvernement irlandais de 2017 à juin dernier). Même si les deux parties disent toujours vouloir trouver un accord commercial pour l'après-Brexit, les négociations achoppent toujours sur les quotas de pêche et l'accès aux eaux britanniques, les mécanismes pour régler les litiges et les règles d'une concurrence équitable. Vendredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont estimé qu'un échec était le plus probable. (Padraic Halpin version française Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

